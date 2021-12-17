Слащинин одержал победу в поединке с Дижоном

Боксер Тимур Слащинин из Самары одержал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном в рамках турнира «Буря на Волге». Поединок показали на телеканале РЕН ТВ в пятницу, 17 декабря.

В первом раунде спортсмены вели себя осторожно и прощупывали друг друга легкими ударами. При этом Дижон двигался маневреннее и старался не подставляться.

Во второй период Слащинин усилил прессинг противника, но Дижон всё также уходил от атак.

После перерыва россиянин начал биться жестче и повалил камерунца, и тот перестал чувствовать себя уверенно на ринге, но всё же выстоял.

16 декабря российский боец Денис Вильданов, известный как Большой Папа, накануне поединка с Максимом Щербаковым (Макс Топор) установил рекорд на груше-силомере в торговом центре Самары. После первого удара Большой Папа показал результат в 788 очков, а после второй попытки спортсмен побил новый рекорд.

Ранее в этот день российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что думает о предстоящем бое Макса Топора и Большого Папы. Спортсмен предположил, что зрителей боя ждут «искры», а также отметил, что склоняется к победе Щербакова.

Вечер профессионального бокса прошел в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

Главные поединки турнира «Буря на Волге» можно увидеть в прямом эфире РЕН ТВ.