Вечер профессионального бокса состоится в Самаре

Бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин проведет бой в тяжелом весе с профессионалом Тони «Тигром» Тесом. Об этом 30 ноября сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что на счету Теса 19 побед в 30 боях, причем 13 из них — нокаутом.

Кроме того, на ринге встретятся чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян и боксер-профессионал из Аргентины Рикардо Виллалбу.

Трехкратный чемпион России по боксу Тимур «Витязь» Слащинин вступит в бой с камерунским спортсменом Тайсоном Дижоном.

Также в супертяжелом весе сразятся Максим «Топор» Щербаков — выходец из лиги уличных боев «Стрелка» — и Денис «Большой папа» Вильданов — обладатель титула «Самый большой бицепс России».

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

27 ноября сообщалось, что российский боксер Сергей Кузьмин нокаутировал бразильца Игора Адиэла. Развязка наступила в конце поединка.

Бой проходил под диктовку россиянина. Адиэл сумел потрясти Кузьмина лишь в седьмом раунде. Развить успех бразильцу так и не удалось. В десятом раунде пошедший вперед Адиэл нарвался на хук россиянина.

Бразильский боксер потерпел первое поражение в карьере в профессиональной карьере. А Сергей Кузьмин стал обладателем чемпионского пояса «Бойцовского клуба РЕН ТВ».