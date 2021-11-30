Прямой эфир
Общество
Сильный ветер сломал 198-летний «Тургеневский дуб» в Орловской области
Мир
Столтенберг назвал жизненно важным диалог НАТО с Россией
Мир
Киевский суд разрешил задержать главу Крыма Аксенова
Общество
МЧС предупредило о метели в Москве в первую ночь зимы
Экономика
В России с 1 декабря начнут действовать штрафы за отсутствие маркировки
Экономика
Цены на нефть упали более чем на 5%
Мир
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на юго-западе Китая
Культура
Торги русской живописью в Лондоне принесли свыше £8 млн
Мир
Патрушев заявил о контроле за действиями войск НАТО и Украины у границ РФ
Мир
Ростуризм сообщил о нахождении в ЮАР не менее 500 туристов из России

Вечер профессионального бокса состоится в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин проведет бой в тяжелом весе с профессионалом Тони «Тигром» Тесом. Об этом 30 ноября сообщает РЕН ТВ.

Звездные кулаки: как Шульский и Наврузов дебютировали в боксе
А Сергей Кузьмин наконец прервал серию поражений, став чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Отмечается, что на счету Теса 19 побед в 30 боях, причем 13 из них — нокаутом.

Кроме того, на ринге встретятся чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян и боксер-профессионал из Аргентины Рикардо Виллалбу.

Трехкратный чемпион России по боксу Тимур «Витязь» Слащинин вступит в бой с камерунским спортсменом Тайсоном Дижоном.

Также в супертяжелом весе сразятся Максим «Топор» Щербаков — выходец из лиги уличных боев «Стрелка» — и Денис «Большой папа» Вильданов — обладатель титула «Самый большой бицепс России».

Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

27 ноября сообщалось, что российский боксер Сергей Кузьмин нокаутировал бразильца Игора Адиэла. Развязка наступила в конце поединка.

Бой проходил под диктовку россиянина. Адиэл сумел потрясти Кузьмина лишь в седьмом раунде. Развить успех бразильцу так и не удалось. В десятом раунде пошедший вперед Адиэл нарвался на хук россиянина.

Бразильский боксер потерпел первое поражение в карьере в профессиональной карьере. А Сергей Кузьмин стал обладателем чемпионского пояса «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021