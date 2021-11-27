Российский боксер Сергей Кузьмин нокаутировал бразильца Игора Адиэла. Развязка наступила в самом конце поединка, передает телеканал «Известия».

Бой проходил под диктовку россиянина. Адиэл сумел потрясти Кузьмина лишь в седьмом раунде. Развить успех бразильцу так и не удалось. В десятом раунде пошедший вперёд Адиэл нарвался на могучий хук россиянина.

Бразильский боксёр потерпел первое поражение в карьере в профессиональной карьере. А Сергей Кузьмин стал обладателем чемпионского пояса «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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