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Боксер Тайсон Дижон заявил о готовности к бою с Тимуром Слащининым

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Камерунский спортсмен Тайсон Дижон готов продемонстрировать все свои навыки и способности в поединке с россиянином Тимуром Слащининым в рамках турнира «Буря на Волге». Об этом в пятницу, 10 декабря, камерунец рассказал РЕН ТВ.

«Буду рад с тобой драться, надеюсь, ты лучший, будем показывать всё, что мы умеем», — сказал Дижон.

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По словам Дижона, российский боксер — «настоящий спортсмен». Встреча со Слащининым интересна камерунцу, он добавил, что с нетерпением ждет поединка.

«Не бегай, пожалуйста, по рингу, как ты бегал от Дацика, и в итоге он тебя выкинул из ринга. Бегать от меня у тебя не получится», — с таким заявлением Слащинин обратился к своему противнику.

Боксерский турнир «Буря на Волге» пройдет в Самаре 17 декабря. Помимо Слащинина и Дижона, в нем примут участие и другие бойцы: Денис Вильданов против Максима Щербакова. Эдгар Гукасян в реванше с Рикардо Вийяльбой попробует вернуть себе чемпионский пояс. Максим Бабанин будет состязаться с бразильцем Иринеу Костой.

Поединки покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ.

3 декабря промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта» — боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.

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