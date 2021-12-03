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Промоутер Хрюнов рассказал о боксерском вечере в Самаре

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На боксерском вечере «Буря на Волге», который пройдет 17 декабря в Самаре, будут искать «русского Майка Тайсона». Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил промоутер боев Владимир Хрюнов.

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«Есть ювелиры, которые находят алмаз и потом делают из него самый дорогой в истории вида спорта бриллиант. Цель турнира — это поиск «российского бриллианта» — боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон», — заявил Хрюнов.

По его словам, в турнире примет участие Самарская федерация бокса, а также ряд местных боксеров. Кроме того, на ринг выйдет призер чемпионата мира Максим Бабанин, который отбирался на Олимпийские игры.

В дисциплине поп-бокс выступит чемпион Европы по боксу Тимур Слащинин. Боец встретится с камерунским спортсменом Тайсоном Дижоном.

Хрюнов отметил, что у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.

Накануне боксер Тайсон Дижон заявил, что одолеет Тимура Слащинина. По его словам, поединок будет непростым, так как россиянин тяжелее камерунца. Бой соперников состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

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