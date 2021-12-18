CNN сообщил о наращивании Россией войск у границы с Украиной

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. Об этом 17 декабря сообщил канал CNN со ссылкой на источники в разведке США.

По информации СМИ, на границе с Украиной могут находиться 50 батальонных тактических групп, еще шесть групп якобы уже в пути.

«Эти группы, которые обычно могут включать до 900 человек каждая, представляют собой весьма диверсифицированные и достаточно самодостаточные боевые единицы с комбинацией войск, артиллерии, противотанкового вооружения, разведывательных и инженерных частей», — сообщает CNN.

Ранее, 15 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Соединенного Королевства и в целом «Большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину».

В этот же день глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но «всё зависит от ее действий».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявление стран G7 о недопустимости вторжения России на Украину неконструктивно и содержит ложные оценки.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым путем.

В западных СМИ уже неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.