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Комикс по фильму «Брат» выйдет в России в 2022 году

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Комикс по фильму Алексея Балабанова «Брат» выйдет в 2022 году, к 25-летию картины. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщил Роман Котков — главный редактор российского издательства Bubble, которое и издаст сборник.

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Комикс расскажет историю главного героя фильма — Данилы Багрова.

«В следующем году мы будем делать комикс по фильму «Брат» от издательства Bubble в рамках 25-летия фильма. Мы не могли остаться в стороне. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — сказал Котков на фестивале кино, игр и комиксов Bubble Comics Con.

С июня этого года посмотреть обе часть картины Балабанова можно на сервисе Netflix. «Брат» и «Брат 2» — это самые старые российские фильмы, которые купил Netflix, до этого приобретались права только на новые проекты. Отмечается, что сервис купил права на классику кинокомпании «СТВ», стоимость сделки не указывается.

Криминальный фильм «Брат» с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли вышел в 1997 году, его снимали 31 день. По сюжету дембель Данила Багров приезжает в Санкт-Петербург, где, по слухам, на протяжении нескольких лет процветает его старший брат. Данила нашел своего брата Виктора, который оказался наемным убийцей.

В сиквеле «Брат 2» действие происходит в 1999 году. Багров встречается со своими друзьями по службе в Чечне, однако одного из них убивают. Данила узнает, что у друга были неприятности из-за брата-близнеца, хоккеиста НХЛ в США. После этого он направился в Америку вместе со своим старшим братом.

Бодров-младший трагически погиб на съемках в Кармадонском ущелье в 2002 году в возрасте 30 лет. В 2017 году было проведено голосование, согласно которому россияне считают Данилу Багрова главным русским супергероем. В голосовании персонаж обошел былинного героя Илью Муромца, дядю Степу, Глеба Жеглова и Штирлица.

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