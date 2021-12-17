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Джонсон и Зеленский отметили необходимость диалога с Россией

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский согласились с необходимостью диалога с Россией. Об этом в пятницу, 17 декабря, говорится в сообщении канцелярии главы британского правительства по итогам телефонного разговора лидеров о ситуации на границе Украины с РФ.

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«Лидеры согласились с ценностью продолжающегося диалога, в том числе с Россией, и решили поддерживать тесные контакты. Премьер-министр подчеркнул важность выполнения всеми сторонами минских соглашений», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Джонсон проинформировал Зеленского о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным в начале этой недели.

В ходе разговора с Зеленским Джонсон подчеркнул, что Великобритания будет использовать все свои дипломатические и экономические возможности, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины.

Также главы двух государств обсудили необходимость того, чтобы Украина и другие европейские государства снизили свою зависимость от российского газа.

Ранее в этот день лидеры стран – членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления стран «Большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России из-за якобы готовящегося вторжения на Украину являются очередными угрозами. Песков отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия хочет видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения в Донбассе, однако таких обращений нет.

8 декабря президент России Владимир Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

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