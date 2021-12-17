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ГД приняла в III чтении законопроект о введении Fan ID

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Госдума на заседании в пятницу, 17 декабря, приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который предполагает введение паспортов Fan ID для спортивных болельщиков. Поправки были внесены в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей.

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Согласно проекту закона, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Зрителям соревнований необходимо будет получить электронный документ, который позволит идентифицировать болельщика.

Правительство России определит перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными».

Продажа входных билетов будет осуществляться при наличии действующей персонифицированной карты.

Сообщается, что гражданин сможет направить заявление на оформление «паспорта болельщика» через портал госуслуг.

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

8 ноября комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект о внедрении системы идентификации зрителей, писала газета «Спорт-Экспресс». Отмечалось, что владельцам персонифицированных карт будут доступны дополнительные услуги на стадионе.

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