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В МИД РФ рассказали о сотрудничестве с Белоруссией после выхода России из ДОН

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После выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) Москва может сотрудничать с Минском по техническим вопросам. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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«Что касается возможностей взаимодействия России с Республикой Беларусь по ДОН, если наши союзники останутся в его правовом поле, то, на наш взгляд, могут быть актуальными в основном технические аспекты эксплуатации самолетов и аппаратуры наблюдения», — отметил дипломат.

По его словам, решение о том, будет ли Белоруссия выходить из договора, Минск примет после 18 декабря, когда это соглашение окончательно покинет Россия.

15 января 2021 года Москва объявила, что запустит внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. На протяжении четырех месяцев она призывала новую администрацию США изменить решение предыдущей о выходе из документа. Но, увидев, что эти призывы не работают, РФ перешла к реальным процедурам: в начале мая правительство представило президенту законопроект денонсации ДОН, дав Вашингтону время на раздумья до начала лета. США в этот срок уложились, однако их ответ был отрицательным: 27 мая Госдепартамент официально уведомил Россию о том, что возвращаться в договор Штаты не будут. 7 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОН, до этого одобренный в Госдуме и Совете Федерации.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). Вступил в силу в 2002 году. Сегодня с учетом России в договоре участвуют 33 страны.

Документ регламентирует режим полетов над территорией стран-участниц для наблюдения за их военной деятельностью в пределах оговоренных ограничений. ДОН контролирует ход полетов и обработку сведений, а также очерчивает требования к самолетам, которые не оснащены каким-либо вооружением, и наблюдательной аппаратуре на борту. Собранная информация поступает в доступный всем участникам банк данных. При этом маршрут должен проходить не ближе 10 км от границы прилежащего государства, которое ДОН не подписывало.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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