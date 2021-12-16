В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с распространением «Омикрона»

Новый штамм коронавируса «Омикрон» пока не приобрел широкого распространения в России, однако не исключено, что в ближайшее время это произойдет. Об этом в четверг, 16 декабря, «Известиям» сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«На данный момент в России выявлено 25 пациентов со штаммом «Омикрон», число быстро меняется, но новый штамм в России широкого распространения пока еще не приобрел. Сейчас все остальные выявленные варианты в Российской Федерации относятся именно к «Дельте». При этом не исключено, что в ближайшее время мы начнем выявлять образцы штамма «Омикрон», что называется, на потоке», — отметил эксперт.

Если взять за основу ситуацию в Великобритании, то, возможно, это вопрос двух-трех недель, когда «Омикрон» может стать доминирующим, предположил Хафизов. При этом точные сроки сейчас определить сложно, так как количество завозов в Россию может быть меньшим, чем в Великобританию.

Эксперт также отметил, что все тест-системы, разработанные в институтах Роспотребнадзора, эффективны при выявлении всех известных штаммов, в том числе и варианта «Омикрон», так как изменения в его геноме не затронули мишени в тестах. Многие разработчики в других организациях также подтвердили эффективность их диагностикумов.

По предварительным данным, уже можно сказать, что «Омикрон» действительно увеличивает риск повторного инфицирования и, возможно, делает некоторые вакцинные препараты менее эффективными, полагает специалист.

«Здесь мнения противоречивые. В Южной Африке он уже стал доминирующим, но это не означает, что он полностью вытеснил «Дельту». В связи с тем, что «Омикрон» «умеет» обходить антитела, которые образовались после инфицирования предыдущими штаммами коронавируса. Не исключена возможность, что «Дельта» сможет заражать тех, кто переболел штаммом «Омикрон», и наоборот. То есть потенциально «Омикрон» способен вытеснить «Дельту», но не исключен вариант, когда они будут сочетаться, и это может вызвать серьезный подъем заболеваемости в ближайшее время», — подчеркнул Хафизов.

Эксперт добавил, что «Омикрон» отличается большим количеством изменений в геноме, особенно в гене S-белка. Многие из этих мутаций наблюдались ранее и в других штаммах — «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта». При этом изначальные предположения о более высокой контагиозности «Омикрона» подтверждаются эпидемиологическими данными, сказал Хафизов.

«На данный момент мы наблюдаем стремительное распространение нового штамма по всему миру. В ряде стран Африки он уже точно стал доминирующим, и сейчас проник в Великобританию, став доминирующим в Лондоне, и другие страны Европы», — заключил он.

Ранее в этот день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что организация обеспокоена скоростью распространения «Омикрона»: количество новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня.

Если даже «Омикрон» окажется менее летален, он всё равно «потрясет» систему здравоохранения Великобритании, считает Набарро. По прогнозу представителя ВОЗ, ситуация может усугубиться за две недели или раньше.

Также в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число случаев штамма «Омикрон» в России увеличилось до 25. Новый вариант вируса выявлен в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростове-на-Дону.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.