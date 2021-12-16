В операторе СП-2 прокомментировали сообщения о переносе ФРГ сертификации

В пресс-службе оператора газопровода «Северный поток – 2», компании Nord Stream 2 AG, заявили «Известиям», что не комментируют детали процедуры сертификации трубопровода, ее сроки или влияние на сроки ввода в эксплуатацию.

Ранее в этот же день Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что принятие решения по сертификации «Северного потока – 2» отложено как минимум до середины 2022 года.

«О дальнейших технических шагах мы сообщим дополнительно», — сказали в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Там напомнили, что 16 ноября германский регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG. Тогда в операторе СП-2 пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

«Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», — добавили в операторе трубопровода.

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