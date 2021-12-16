Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение «КовиВака»

Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерством здравоохранения Республики Беларусь […] выдано разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19», — говорится в сообщении.

Производитель вакцины — Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН. В белорусском ведомстве отметили, что представленные производителем документы прошли соответствующую экспертизу, соответствуют всем требованиям законодательства Белоруссии и были оценены положительно.

Отмечается, что вакцина 6 декабря поступила на аптечный склад, а 13–15 декабря более 300 тыс. доз были отправлены во все области Белоруссии.

14 декабря глава Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить «КовиВак» в середине 2022 года. По его словам, пока необходимо закончить здесь ряд процедур.

Ранее, 13 декабря, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вопрос признания сертификатов вакцинации от коронавируса с Белоруссией является чисто техническим.

29 сентября директор по качеству Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Александра Синюгина сообщила, что вакцина «КовиВак» на 98,4% защищает от COVID-19 и на 99,1% от тяжелой формы болезни.

Вакцина «КовиВак» была создана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Производство этой вакцины в промышленном масштабе началось в марте 2021 года.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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