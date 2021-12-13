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Мурашко назвал техническим вопрос признания вакцинных сертификатов с Белоруссией

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Вопрос признания сертификатов вакцинации от коронавируса с Белоруссией является чисто техническим. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил глава министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Вопрос признания сертификатов вакцинированных является на сегодняшний день уже фактически техническим», — сказал он на совместной коллегии Минздрава РФ и министерства здравоохранения Белоруссии.

Ранее, 8 декабря, президент России Владимир Путин выразил благодарность властям Греции за признание сертификатов о вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Встреча российского лидера и греческого премьера состоялась в тот же день в сочинской резиденции «Бочаров Ручей». Как отметил Путин, российско-греческие переговоры были содержательными и результативными. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы текущего сотрудничества.

30 ноября бывший мэр Риги, депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков заявил, что сертификаты о вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» необходимо признать в Евросоюзе, как и сертификаты привитых Pfizer или Moderna — в России. По его словам, это нужно, чтобы не допустить нового закрытия границ.

В тот же день Путин в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий.

17 ноября в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что эффективность «Спутника V» после вакцинации 1,2 млн человек в Белоруссии составила 96,3%. Отмечалось, что свыше 1,2 млн белорусов получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года.

Ранее, 15 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду на положительное решение по взаимному признанию РФ и ЕС сертификатов о вакцинации от коронавируса в ближайшем будущем. Также он подчеркнул важность этого международного признания и интерес граждан России.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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