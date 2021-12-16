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Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Петербурге

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По факту смертельной аварии в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Предполагаемого виновника ДТП задержали.

«В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»)», — сообщает портал MR7.ru.

Максимальный срок лишения свободы по этой статье — 12 лет.

ДТП произошло вечером 15 декабря. Водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. В результате аварии один человек скончался на месте, второй пострадавший находится в коме. По словам очевидцев происшествия, подозреваемый предпринял попытку скрыться с места аварии. Предположительно, мужчина был сильно пьян, его личность установлена. Кроме того, стало известно, что он неоднократно нарушал правила ПДД.

В распоряжении «Известий» появилось видео задержания водителя. На нем видно, как мужчина оказывает сопротивление сотрудникам ГИБДД, однако полицейским удается скрутить нарушителя и уложить его на капот.

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