Смертельное ДТП произошло на Невском проспекте Санкт-Петербурга

Водитель Volkswagen Polo сбил пешеходов на Невском проспекте. В результате инцидента один человек погиб, о чем в среду, 15 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации канала, водитель иномарки на огромной скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. От удара несколько человек разлетелись в разные стороны.

В итоге один человек скончался на месте происшествия, еще одного осматривают врачи.

Ранее в этот день шесть человек, включая трех детей, получили травмы в результате аварии с участием пяти автомобилей на 31-м километре Киевского шоссе в ТиНАО. Водитель такси, следуя в сторону области, не справился с управлением и совершил выезд на встречную сторону движения через технологический разрыв ограждения.