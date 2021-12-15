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Шесть человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей в ТиНАО

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Шесть человек, включая трех детей, получили травмы в результате аварии с участием пяти автомобилей на 31-м км Киевского шоссе в ТиНАО. Об этом сообщили в среду, 15 декабря, в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

В ведомстве отметили, что водитель такси, следуя в сторону области, не справился с управлением и совершил выезд на встречную сторону движения через технологический разрыв ограждения.

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«В результате он совершил столкновение с четырьмя транспортными средствами — тремя легковыми автомобилями и грузовиком. По предварительным данным, сам водитель такси получил серьезные травмы, также пострадали еще пять человек, включая трех детей, находившихся в одной из легковушек», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Движение в сторону центра на участке в связи с аварией затруднено, проезд разрешен только по одной полосе.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в этот день госкомпания «Автодор» призвала водителей выезжать на скоростные трассы только после очистки автомобиля от снега. Особенно следует уделить внимание очистке крыши машины. Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства автомобиля, но и может стать причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщает телеканал «360».

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