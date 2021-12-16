Сбивший пешехода на Невском проспекте водитель пытался сбежать

Свидетельница ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в среду, 15 декабря, в беседе с «Известиями» сообщила, что водитель, сбивший пешеходов, пытался убежать.

По словам женщины, сперва послышался ужасный грохот, «ботинки полетели», а людей отбросило на расстояние порядка 300 м. Сразу после происшествия полиция задержала виновника аварии.

«Его скрутили, он то ли пытался убежать, то ли что. Я просто видела, что его на землю положили», — рассказала собеседница телеканала.

Личность предположительного виновника смертельного ДТП установлена. Водителем Volkswagen Polo оказался Ш. Туманов.

Автомобилист на большой скорости влетел в толпу пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. В результате случившегося один человек погиб. Кроме того, есть сведения о наличии алкоголя в крови подозреваемого.