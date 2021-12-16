Установлена личность предположительного виновника ДТП на Невском проспекте

Личность предположительного виновника смертельного ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга установлена. Водителем Volkswagen Polo оказался Ш. Туманов, о чем в среду, 15 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Автомобилист на большой скорости влетел в толпу пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. Свидетели происшествия указали, что подозреваемый предпринял попытку скрыться с места ДТП.

На видеозаписи аварии можно заметить, как водителя иномарки пошатывает. Кроме того, по данным телеканала, есть сведения о наличии алкоголя в крови подозреваемого.

Инцидент произошел ранее этим же днем, 15 декабря. По предварительным данным, в результате случившегося один человек погиб.