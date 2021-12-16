Пострадавший в ДТП в Санкт-Петербурге впал в кому

Пострадавший в смертельном ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга находится в коме. Об этом стало известно в четверг, 16 декабря.

Молодого человека с тяжелыми травмами доставили в Мариинскую больницу. Его госпитализировали с ушибом мозга и открытым переломом плеча, сообщил телеканал РЕН ТВ.

ДТП произошло вечером 15 декабря. Водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. По словам очевидцев происшествия, подозреваемый предпринял попытку скрыться с места аварии. Предположительно, мужчина был сильно пьян, его личность установлена. Кроме того, стало известно, что он неоднократно нарушал правила ПДД.

В распоряжении «Известий» появилось видео задержания водителя. На нем видно, как мужчина оказывает сопротивление сотрудникам ГИБДД, однако полицейским удается скрутить нарушителя и уложить его на капот.