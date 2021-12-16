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Виновник смертельного ДТП в Петербурге неоднократно нарушал ПДД

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Водитель, сбивший насмерть пешехода на Невском проспекте Санкт-Петербурга, неоднократно нарушал правила дорожного движения. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, у мужчины четыре неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.

ДТП произошло вечером 15 декабря. Водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет. По словам очевидцев происшествия, подозреваемый предпринял попытку скрыться с места аварии. Предположительно, мужчина был сильно пьян, его личность установлена.

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