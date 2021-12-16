Один человек погиб в результате ДТП с грузовиком в Татарстане

Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск в Татарстане. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло 15 декабря в 17:40 на 2-м км автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск. Водитель автомобиля Kia Rio — 29-летний житель Автограда, двигаясь со стороны Заинска в направлении города Набережные Челны, не выбрал надлежащую скорость и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания».

Из-за столкновения грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилями Volkswagen и Mitsubishi Outlander. Последний съехал в кювет, а грузовой автомобиль остановился поперек проезжей части. После чего с полуприцепом столкнулся автомобиль ВАЗ-2105.

«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Outlander — житель Бугульмы 1972 года рождения — от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще пять человек: водители автомобилей Kia Rio, Volkswagen , а также два пассажира Volkswagen и пассажир «ВАЗа» с различными травмами были доставлены в больницу», — сообщили журналистам в пресс-службе.

Отмечается, что предполагаемый виновник ДТП в последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

15 декабря произошло смертельное ДТП в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Водитель Volkswagen Polo на огромной скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет, один человек скончался на месте происшествия, еще один получил травмы. По словам очевидцев, подозреваемый предпринял попытку скрыться с места аварии. Предположительно, мужчина был сильно пьян, его личность установлена. Кроме того, стало известно, что он неоднократно нарушал правила ПДД.

Пострадавшего в результате ДТП с тяжелыми травмами доставили в Мариинскую больницу. Его госпитализировали с ушибом мозга и открытым переломом плеча. Сейчас он в коме.