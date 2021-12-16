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Здание правительства Ливии захватила вооруженная группировка

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Вооруженная группировка блокировала офис премьера Ливии в Триполи. Также захвачены штаб-квартира правительства и здание минобороны страны, передает телеканал «Известия». Бандиты хотят сорвать президентские выборы. Общенародное голосование назначено на 24 декабря. Также группировка пообещала закрыть все госучреждения в Триполи. В ряде районов города перебои с подачей электричества. К окраинам ливийской столицы стягиваются бойцы различных группировок.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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