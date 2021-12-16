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В Центре Гамалеи раскрыли детали разработки химиотерапии от COVID

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Сейчас подан первый патент на формулу вещества, которое будет активно подавлять РНК-полимеразу коронавируса, сообщили «Известиям» в Центре им. Н.Ф. Гамалеи. Это соединение может лечь в основу будущего препарата от COVID-19.

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В Центре им. Н.Ф. Гамалеи «Известиям» рассказали, что для создания будущего лекарственного средства будет применяться молекулярный докинг. Это метод молекулярного моделирования, позволяющий предсказать наиболее выгодную для образования устойчивого связывания с мишенью (часть коронавируса) ориентацию и конформацию молекулы. Конформация — это пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации. И это расположение можно менять. Таким образом ученые добиваются того, чтобы лекарство оптимально подходило к мишени, как ключ к замку.

Чтобы выбрать нужную молекулу, специалисты перебрали полмиллиона соединений.

«Сейчас мы отобрали 25–30, которые проходят целенаправленную модификацию, чтобы из них потом отобрать два-три, а может, и одно, которое бы с высокой эффективностью связывалось с определенной нами мишенью, подавляя на пять порядков размножение вируса в культуре клеток. Если это получится, то есть надежда, что когда мы дойдем до человека, то мы хотя бы три-четыре порядка такой подавляющей активности сохраним», — сказал «Известиям» директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Молекула успеха: в Центре Гамалеи раскрыли детали разработки химиотерапии от COVID»

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