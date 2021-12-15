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Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с РФ в любом формате

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Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в среду, 15 декабря, на саммите Восточного партнерства в Брюсселе после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Reuters.

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В то же время украинский лидер подчеркнул, что хотел бы видеть жесткую политику санкций со стороны западных стран в отношении Москвы, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Ранее в тот же день Зеленский, Шольц и Макрон по итогам трехсторонней встречи призвали возобновить конструктивную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Также стороны договорились делать всё возможное для стабилизации ситуации в Донбассе.

13 декабря представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что предложение о продолжении переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины в нормандском формате остается в силе. По его словам, формат существует и его поддерживает международное сообщество.

Ранее, 10 декабря, Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда же стало известно, что президент Украины и глава Белого дома Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.

В тот же день Макрон и Зеленский во время разговора по телефону договорились возобновить переговоры в нормандском формате. Встречи будут проходить при посредничестве Берлина и Парижа.

7 декабря на переговорах президентов РФ и США обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

Формат саммитов с участием руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины был сформирован летом 2014 года. Его назвали нормандским.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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