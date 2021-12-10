Зеленский и Макрон согласовали возобновление встреч в нормандском формате

Французский лидер Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский во время разговора по телефону договорились возобновить переговоры в нормандском формате. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила пресс-служба президента Франции.

Уточняется, что встречи в нормандском формате будут проходить при посредничестве Берлина и Парижа.

«С этой точки зрения президент республики обсудит с канцлером ФРГ Олафом Шольцем инициативы, которые необходимо предпринять для ослабления напряженности и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее в этот день украинский президент сообщил в Twitter, что он обсудил с Макроном диверсификацию источников энергии, а также энергетическую безопасность Украины.

Накануне Макрон сообщил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на следующей неделе.

9 декабря состоялись переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена. Лидеры обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ на Украине.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.