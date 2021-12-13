В ФРГ напомнили о шансе продолжить переговоры в нормандском формате

Предложение о продолжении переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины в нормандском формате остается в силе. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

По его словам, формат существует и его поддерживает международное сообщество.

«И наше предложение о продолжении в этом формате переговоров остается в силе, чтобы добиться снятия напряженности в ситуации», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что референдум по Донбассу, проведение которого допустил президент Украины Владимир Зеленский, является внутренним делом этой страны.

10 декабря Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда же стало известно, что президент Украины и президент США Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.

В тот же день французский лидер Эммануэль Макрон и Зеленский во время разговора по телефону договорились возобновить переговоры в нормандском формате. Встречи будут проходить при посредничестве Берлина и Парижа.

7 декабря на переговорах президентов РФ и США обсуждалась внутриукраинская проблематика. В частности, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский лидер не намерен предлагать американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке» (Германия, Россия, Украина, Франция). По его словам, это самодостаточный формат.

Формат саммитов с участием руководителей четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины был сформирован летом 2014 года. Его назвали нормандским.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.