В аэропорту Домодедово начали выдавать международные сертификаты о вакцинации

В столичном аэропорту Домодедово теперь можно получить сертификат о вакцинации от коронавируса международного образца. Об этом 15 декабря Пятому каналу сообщила руководитель пресс-службы аэровокзала Анна Филиппова.

«В Домодедово можно получить сертификаты международного образца на русском, английском, немецком и французском языках. Его стоимость составляет 1000 рублей. А еще в аэропорту выдается паспорт вакцинации — документ о прививке от COVID-19 по стандартам ВОЗ. Его цена 3500 рублей», — сказала она.

По словам Филипповой, для получения этих документов гражданину необходимо лично обратиться в медпункт аэропорта, предъявить сертификат, зарегистрированный на портале «Госуслуги», а также российский и зарубежный паспорта. При этом тем, кто привился за границей, понадобится документ, подтверждающий факт проведения процедуры вакцинации.

Ранее, 14 декабря, вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила подготовить изменения в закон для выдачи сертификатов привитым иностранными вакцинами и переболевшим COVID-19 гражданам без обращения к врачам.

13 декабря Голикова заявила, что гражданам, по которым в базах данных есть информация о наличии положительного ПЦР-теста с 1 января 2021 года и имеющим антитела к коронавирусу, будут выдаваться сертификаты о перенесенном заболевании на год. Тем, кто имеет антитела, но ПЦР у них отсутствует, будут выдавать сертификат на полгода.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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