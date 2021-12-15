В Москве суд арестовал напавшего с ножом на стоматолога
Мурад Оганесян, ворвавшийся в стоматологию в Москве и ранивший врача ножом, арестован.
«Бабушкинским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурада Оганесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство». — Ред.), сроком до 13 февраля 2022 года включительно», — сказала 15 декабря пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Инцидент произошел 13 декабря в частной клинике в Ясном проезде в Южном Медведково. Мужчине не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога в живот.
В тот же день старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что подозреваемого задержали в столице.