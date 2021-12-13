В Москве мужчина ворвался с ножом в стоматологию и ранил врача. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в частном учреждении в Ясном проезде. По предварительной информации, мужчине не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога в живот.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Подробной информации о произошедшем не приводится.

15 апреля в МВД сообщили, что группа нетрезвых молодых людей напала на врача в больнице Красноярского края. В отношении одного из злоумышленников возбудили уголовное дело о побоях, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.