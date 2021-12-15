Украина пригрозила разгромить армию Венгрии одной штурмовой бригадой
Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной горно-штурмовой бригады ВСУ. Такое заявление сделал экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в среду, 15 ноября.
По его словам, власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе, и именно поэтому границы в Закарпатье перекрыты.
«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», — сказал Жебривский в эфире «4-го канала».
16 ноября глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал международное сообщество признать военными преступлениями действия властей Украины на территории Донбасса. Сейчас же, по словам Пушилина, реакция стран Запада прямо противоположная.