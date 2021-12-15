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Украина пригрозила разгромить армию Венгрии одной штурмовой бригадой

Жебривский: Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной бригады ВСУ
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Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной горно-штурмовой бригады ВСУ. Такое заявление сделал экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в среду, 15 ноября.

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По его словам, власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе, и именно поэтому границы в Закарпатье перекрыты.

«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», — сказал Жебривский в эфире «4-го канала».

16 ноября глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал международное сообщество признать военными преступлениями действия властей Украины на территории Донбасса. Сейчас же, по словам Пушилина, реакция стран Запада прямо противоположная.

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