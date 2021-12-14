РФ и НАТО обновили соглашения по снижению рисков при сближении кораблей

Россия и ряд стран Североатлантического альянса (НАТО) по итогам переговоров усовершенствовали соглашения по снижению рисков провокаций при сближении кораблей. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин во вторник, 14 декабря.

«За последнее время с некоторыми странами, в том числе с Великобританией, мы провели дополнительные переговоры по военной линии. И эти соглашения, довольно-таки старые, были усовершенствованы», — рассказал Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Посол добавил, что угрозы Запада в отношении России могут распространяться не только в рамках НАТО, но и в рамках Евросоюза (ЕС) и стран «семерки» (G7), и их не стоит недооценивать.

«Нам обещают страсти по финансовой части, по экономической части, здесь много что можно закрутить, и конечно, это серьезная угроза, не надо недооценивать, поскольку фронт тут готовится не только в рамках НАТО, но и в рамках «семерки» и Евросоюза», — сказал он.

Ранее в тот же день Андрей Келин заявил, что НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, и в регионе увеличилось присутствие альянса. Он отметил, что Россия и НАТО должны выстраивать отношения как два крупнейших геополитических фактора, определяющих европейскую и глобальную безопасность.

Он также высказал мнение, что Великобритания займет одну из наиболее жестких позиций по вопросу о взаимных гарантиях безопасности в НАТО. По мнению Келина, члены альянса в Восточной Европе и Великобритания не хотят вести с Россией диалог по гарантиям безопасности и будут всячески пытаться его не допустить.