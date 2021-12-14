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Посол заявил о нежелании НАТО и Британии вести с РФ диалог по безопасности

Посол Келин заявил о нежелании НАТО и Британии вести с РФ диалог по безопасности
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Члены НАТО в Восточной Европе и Великобритания не хотят вести с Россией диалог по гарантиям безопасности и будут всячески пытаться его не допустить. Об этом 14 декабря в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Без сомнения, восточноевропейцы будут добиваться того, чтобы никакого разговора по безопасности с Россией не было», — сказал он.

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Дипломат выразил уверенность в том, что Великобритания в вопросе о недопущении диалога аналогично займет «одну из наиболее крайних позиций».

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявлял о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и в целом о неразмещении инфраструктуры альянса вблизи российских территорий.

Во Франции, в свою очередь, оценили намерение России передать НАТО наработки по безопасности. Как заявили в МИД страны, Париж внимательно изучит все предложения, способствующие стратегической безопасности в Европе, а также отвечающие интересам безопасности самой Франции и ее партнеров.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что если страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это приведет к новому витку конфронтации.

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