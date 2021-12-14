Во Франции оценили намерение РФ передать НАТО наработки по безопасности

Власти Франции внимательно изучат все предложения, способствующие стратегической безопасности в Европе. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил на брифинге представитель французского МИДа, комментируя планы России направить странам НАТО ее наработки по гарантиям безопасности.

«Франция очень внимательно изучит все предложения, если они могут способствовать укреплению стратегической стабильности в Европе и отвечать интересам безопасности Франции и ее партнеров», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявлял о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и в целом о неразмещении инфраструктуры альянса вблизи России.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что, если страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря сообщил, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

8 декабря Байден заявил, что США и НАТО намерены изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России. Он выразил готовность обсудить тему обеспокоенности, о которой говорит российская сторона относительно расширения НАТО.

7 декабря состоялись переговоры Путина и Байдена. Главы государств два часа общались по защищенному каналу видеосвязи. В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе беседы главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.