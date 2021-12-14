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Во Франции оценили намерение РФ передать НАТО наработки по безопасности

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Власти Франции внимательно изучат все предложения, способствующие стратегической безопасности в Европе. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил на брифинге представитель французского МИДа, комментируя планы России направить странам НАТО ее наработки по гарантиям безопасности.

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«Франция очень внимательно изучит все предложения, если они могут способствовать укреплению стратегической стабильности в Европе и отвечать интересам безопасности Франции и ее партнеров», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявлял о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и в целом о неразмещении инфраструктуры альянса вблизи России.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что, если страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря сообщил, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

8 декабря Байден заявил, что США и НАТО намерены изучить вопрос о возможности предоставления гарантий безопасности России. Он выразил готовность обсудить тему обеспокоенности, о которой говорит российская сторона относительно расширения НАТО.

7 декабря состоялись переговоры Путина и Байдена. Главы государств два часа общались по защищенному каналу видеосвязи. В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе беседы главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

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