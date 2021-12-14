Боксер Вильданов порвал канаты на ринге перед боем с Щербаковым

Боксер Денис Виданов, также известный как Большой Папа, во время тренировки перед боем с Максимом Щербаковым (Макс Топор) случайно порвал канаты на ринге. Инцидент произошел во время открытой тренировки в Самаре, где и пройдет турнир «Буря на Волге».

«Я не специально. Я просто облокотился», — объяснил Вильданов произошедшее телеканалу РЕН ТВ 14 декабря.

Перед тренировкой Большой папа взвесился. Сейчас его вес составляет 177 кг.

Ранее, 11 декабря, действующий чемпион по версии WBC International и экс-чемпион по версии WBO Inter-Continental Евгений Тищенко дал прогноз на бой Щербакова и Вильданова. По его словам, у Макса Топора есть шанс победить Большого Папу.

5 декабря Щербаков заявил, что намерен «взломать» Вильданова. По словам спортсмена, любой танк можно «взломать» за счет скорости, выносливости, перемещений и смелости. При этом боец обратил внимание на то, что оппоненты бегают от Вильданова все раунды.

Битва Топора и Большого Папы состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

В этот вечер на ринге сойдутся также бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони Тигром Тесом, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян — с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой.