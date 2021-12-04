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Боксер Гукасян рассказал о способе одолеть соперника Вийяльбу

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Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян намерен в ходе боя-реванша переиграть аргентинского бойца-профессионала Рикардо Вийяльбу на ринге, признался спортсмен в беседе с РЕН ТВ 3 декабря.

«Драться-то я и так умею. Надо пытаться переиграть головой, быть умнее и хитрее противника, на морально-волевых перебить его. Если я буду боксировать, то переиграю его. Когда мне пояс не дали, то меня это замотивировало, разозлило. Была моя ошибка, он вывел меня из себя, и я пошел у него на поводу. Он хорошо сыграл в этот момент», — рассказал Гукасян.

Он добавил, что в июле дал аргентинцу шанс, и он им воспользовался. В будущем российский боксер зарекся не давать соперникам такие возможности победить себя. Гукасян заверил, что никакого конфликта с Вийяльбой на взвешивании произойти не может, так как он спортсмен, который доказывает всё действиями на ринге.

23 июля Вийяльба одержал техническую победу над Гукасяном на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Поединок завершился из-за дисквалификации Гукасяна, причиной которой стал запрещенный удар головой, после которого Вийяльба не смог продолжить бой.

Бой-реванш россиянина и аргентинца состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

В этот вечер на ринге сойдутся бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони «Тигром» Тесом, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян — с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой, а также кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу Топор и Денис Вильданов, известный как Большой Папа.

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