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Кулачный боец Топор выйдет на ринг против Большого Папы

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Вечер профессионального бокса в Самаре украсит бой кулачного бойца Максима Щербакова по прозвищу Топор с Денисом Вильдановым, известным как Большой Папа, сообщает 1 декабря РЕН ТВ.

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Карьеру бойца Топор начал в лиге уличных боев «Стрелка», продолжил в «Битве за хайп». Это помогло набрать аудиторию фанатов, стать узнаваемым в кулачной среде. В Instagram у бойца более 100 тыс. подписчиков.

Большой Папа стал известен через силовой экстрим. Он поднимал объекты внушительного веса, участвовал в шоу «Каменные лица». В январе этого года он сбросил массу с 221 до 189 кг и намерен 17 декабря выйти на ринг против Топора.

В этот вечер бокса также сойдутся бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони «Тигром» Тесом, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян — с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой, трехкратным чемпионом РФ по боксу.

Кроме того, тяжеловес Тимур «Витязь» Слащинин вступит в бой с Тайсоном Дижоном из Камеруна, который ранее одолел блогера Артема Тарасова. Вечер профессионального бокса пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

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