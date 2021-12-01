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Бой-реванш Гукасяна с Виллальбой официально анонсировали

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Боксер РФ Эдгар Гукасян проведет бой-реванш с аргентинцем Рикардо Виллальбой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 1 декабря.

Повторная встреча состоится 17 декабря в Самаре в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

23 июля Вильяльба одержал техническую победу над Гукасяном на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Поединок завершился из-за дисквалификации Гукасяна, причиной которой стал запрещенный удар головой, после которого Вильяльба не смог продолжать бой.

Между боксерами может состояться реванш, указал промоутер Владимир Хрюнов, поскольку бой получился «недосказанной историей».

По результатам боя Вильяльба стал чемпионом по версии WBA Asia. Это его 20-я победа. При этом Гукасян потерпел третье поражение.

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