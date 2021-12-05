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Кулачный боец Топор назвал способ «взломать» Большого Папу

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Кулачный боец Макс (Топор) Щербаков заявил, что намерен «взломать» Дениса (Большого Папу) Вильданова, с которым встретится на ринге 17 декабря. Об этом он 5 декабря рассказал РЕН ТВ.

«Я думаю, «взломать» Вильданова можно. Есть уже определенная тактика, но ее нужно отточить. Любой танк можно «взломать». За счет скорости, выносливости, перемещений и смелости. Мне кажется, здесь больше будет играть роль смелость и то, насколько я смогу держать его натиск и удары. Когда смотрел бои Вильданова, то видел, как его оппоненты бегают от него все три раунда. Я настроен на то, чтобы не бегать. Хотелось бы показать характер, показать бой», — сказал боец.

Щербаков признался, что ему сложнее работать в боксерских перчатках. Когда-то он уже дрался с Вильдановым на кулаках, но бокс — это другое.

«Бокс — это целое искусство. Каждое движение должно быть отточено. Перчатки большие, Вильданов большой, широкий, то есть работы еще много впереди. Здесь больше техники, нужно настраиваться на нужную дистанцию, работать над выносливостью, потому что перчатка тяжелее», — объяснил спортсмен.

Ранее сообщалось, что российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян намерен в ходе боя-реванша переиграть аргентинского бойца-профессионала Рикардо Вийяльбу на ринге. Он добавил, что в июле дал аргентинцу шанс, и тот им воспользовался. В будущем российский боксер зарекся не давать соперникам такие возможности победить себя.

Битва Топора и Большого Папы состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслироваться на телеканале РЕН ТВ.

В этот вечер на ринге сойдутся также бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони «Тигром» Тесом, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян — с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой.

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