Чемпион по версии WBC International дал прогноз на бой Щербакова и Вильданова

У кулачного бойца Макса (Топора) Щербакова больше шансов победить обладателя самого большого бицепса России — Дениса Вильданова (Большого Папы). Таким мнением поделился в субботу, 11 декабря, действующий чемпион по версии WBC International и экс-чемпион по версии WBO Inter-Continental Евгений Тищенко.

«Они оба не боксеры, поэтому я думаю: кто там первый попадет, тот и победит. Я, наверное, на Щербакова поставлю, он чуть поподвижнее. Тот (Вильданов — Ред.) совсем такой неряшливый», — отметил Тищенко в беседе с РЕН ТВ.

Ранее, 5 декабря, Щербаков заявил, что намерен «взломать» Вильданова. По словам спортсмена, любой танк можно «взломать» за счет скорости, выносливости, перемещений и смелости. При этом боец обратил внимание на то, что оппоненты бегают от Вильданова все раунды.

Битва Топора и Большого Папы состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». Мероприятие будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

В этот вечер на ринге сойдутся также бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони «Тигром» Тесом, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян — с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой.

3 декабря промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта» — боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.