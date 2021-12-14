Президент Финляндии обсудил с Путиным Украину и двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник, 14 декабря, обсудили ситуацию вокруг Украины, а также двусторонние отношения. Об этом сообщает офис президента Финляндии.

«Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным [...] Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией президенты подробно обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинистё выразил серьезную озабоченность по поводу напряженной ситуации и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Финляндии отметил, что страна придерживается стабильной внешней политики и политики безопасности, что и закреплено в правительственных отчетах.

Ниинистё также продолжил дискуссию о «духе Хельсинки» — принципах, заложенных в подписанном в Хельсинки в 1975 году заключительном акте, который стал основой для работы ОБСЕ.

Ранее, 13 декабря, российский лидер провел телефонную беседу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе разговора политики обсудили ситуацию на Украине. Как и другие западные лидеры, Джонсон выразил беспокойство по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ. Как отметил Путин, Киев целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, а также использует в регионе запрещенные Минскими соглашениями вооружения и беспилотники.

В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что, если страны Североатлантического альянса (НАТО) не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. По его словам, РФ опасается размещения в Европе вооружений, запрещенных ДРСМД (Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

8 декабря высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

В тот же день Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, для Москвы такие действия являются «красной линией». По его словам, Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.