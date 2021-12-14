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В МВД назвали сумму ущерба от телефонного мошенничества с начала года

МВД: ущерб от телефонного мошенничества в РФ составил 45 млрд рублей с начала года
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Ущерб от телефонного мошенничества с начала 2021 года составил 45 млрд рублей. Об этом 14 декабря сообщил замначальника следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов на пресс-конференции.

«Всего за 11 месяцев текущего года сумма причиненного ущерба по данному виду преступлений составляет 45 млрд рублей», — сказал он.

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По словам Филиппова, согласно различным социальным исследованиям, в РФ каждый седьмой житель подвергался нападкам телефонных мошенников.

«50% всех потерпевших сами добровольно передавали секретные данные, пароли и коды», — уточнил Филиппов, отметив, что сумма ущерба варьируется в диапазоне от 15 тыс. до десятков миллионов рублей, а самой крупной является сумма 25 млн рублей.

Накануне стала известна история жительницы Ростова: женщина перевела телефонным мошенникам 11 млн рублей. По словам потерпевшей, ей поступило несколько звонков с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником биржи и предложил вложить средства в проведение валютных операций. За участие в торгах ростовчанке пообещали высокий доход.

Собеседник убедил женщину открыть «брокерский счет», на который она переводила определенные суммы. Когда пострадавшая решила обналичить прибыль, ей предложили сначала оплатить страховку. После платежа злоумышленники перестали выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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