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Жительница Ростова перевела телефонным мошенникам 11 млн рублей

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В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении местной жительницы. Женщина перечислила злоумышленникам 11 млн рублей, рассчитывая получить доход на финансовой бирже.

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По словам потерпевшей, ей поступило несколько звонков с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником биржи и предложил вложить средства в проведение валютных операций. За участие в торгах ростовчанке предложили высокий доход, пишет RostovGazeta.

Собеседник убедил женщину открыть «брокерский счет», на который она переводила определенные суммы. Когда женщина решила обналичить прибыль, ей предложили сначала оплатить страховку. После платежа злоумышленники перестали отвечать по телефону.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция напоминает, что при подобных звонках не следует осуществлять какие-либо платежи, называть свои персональные данные и устанавливать приложение. Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют немедленно завершать разговор.

В Калуге мужчина лишился 5 млн рублей из-за дистанционного мошенничества. Он познакомился в интернете с девушкой, которая предложила получить доход от инвестиций. Собеседница сама рекомендовала сайты для регистрации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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