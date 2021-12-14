Bild узнал об отказе Меркель поставлять оружие Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель лично заблокировала поставки вооружений Украине по линии Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 14 декабря сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, в мае Германия использовала право вето, заблокировав поставки уже оплаченных украинской стороной американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. Также правительство Меркель заручилось поддержкой Нидерландов в этом вопросе, и таким образом, Берлин оказался не единственным противником поставок оружия Киеву, говорится в материале.

Кроме того, Bild отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита Меркель в Киев в августе лично просил на тот момент канцлера снять запрет на поставки. Однако Меркель, как сообщили присутствовавшие при этом разговори источники, «ледяным голосом» заявила, что это «исключено».

Германия сняла вето на поставки Киеву антидроновых ружей в конце ноября. Вместе с тем, поставки американских винтовок пока заблокированы.

Ранее, 12 декабря, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил мнение, что Киеву не стоит ждать от Берлина поставок оружия при новом канцлере Олафе Шольце. По его словам, предыдущее руководство ФРГ объясняло свой отказ в предоставлении вооружений риском развития военной эскалации в Донбассе, несмотря на «оккупацию Россией» части территории. Такую же «нелогичную» позицию, уверен дипломат, Германия сохранит и при новом канцлере.

2 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей. Он отметил, что деньги будут потрачены на материально-техническую помощь для развития и наращивания потенциала Вооруженных сил Украины в сферах медицины, деятельности по разминированию, мобильности, логистики, кибербезопасности.

В октябре министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Как стало известно, предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.

Ранее, 25 ноября, Кулеба заявил, что не видит ограничений для поставок оружия из ФРГ. Он подчеркнул, что страна будет поднимать этот вопрос на переговорах с новым немецким правительством.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.

В конце октября в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные непрекращающиеся поставки Киеву вооружений западными странами укрепляют мнение Украины, согласно которому разрешение конфликта в Донбассе можно достичь при помощи применения силы.

В августе Зеленский сказал, что Киев ожидает помощи от Берлина в оснащении морского флота. Также на Украине рассчитывают, что Германия «будет партнером Украины в техническом смысле», добавил Зеленский.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги госпереворота. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к деэскалации и прямым переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.