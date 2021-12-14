Новые правила улучшат положение заемщиков при страховании

Россияне смогут самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита и менять ее после взятия займа без ухудшения условий. Новые изменения в законодательство внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает телеканал «Известия». Изменения повысят прозрачность системы кредитования. Банки обяжут давать клиентам полный список страховщиков, с которыми может быть заключен договор при оформлении займа. От компаний потребуется лишь соответствие кредитному рейтингу. При этом банки не смогут давать привилегии конкретным фирмам. Заемщики также смогут менять страховую компанию.

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