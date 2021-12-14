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Новые правила улучшат положение заемщиков при страховании

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Россияне смогут самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении кредита и менять ее после взятия займа без ухудшения условий. Новые изменения в законодательство внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает телеканал «Известия». Изменения повысят прозрачность системы кредитования. Банки обяжут давать клиентам полный список страховщиков, с которыми может быть заключен договор при оформлении займа. От компаний потребуется лишь соответствие кредитному рейтингу. При этом банки не смогут давать привилегии конкретным фирмам. Заемщики также смогут менять страховую компанию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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