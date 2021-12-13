Прямой эфир
Авто
Tesla приступила к сборке грузовиков Semi
Происшествия
Склад резины загорелся на Крымском Валу в Москве
Общество
Суд отклонил кассацию Шатунова в споре за товарный знак «Ласковый май»
Общество
В Москве увековечат память о режиссере Сергее Соловьеве
Общество
Вирусолог допустил способность штамма «Омикрон» обходить вакцинную защиту
Спорт
Фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
Мир
В ЕС заявили о преодолении миграционного кризиса на границе с Белоруссией
Общество
Движение на МКАД в районе Ясенево затруднено из-за возгорания машины
Общество
Адвокат Япончика удовлетворен приговором соучастникам его убийства
Политика
Кабмин ФРГ отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Сюжет:

В ЕС заявили о преодолении миграционного кризиса на границе с Белоруссией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз (ЕС) считает, что справился с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Блок-стоп: как санкции ЕС повлияют на диалог о мигрантах с Минском
Брюссель пришел к политическому решению о пятом пакете ограничений

«Посредством дипломатических усилий мы смогли остановить [движущиеся] через Белоруссию к границам ЕС потоки мигрантов, которые были обмануты пустыми обещаниями. [президент Белоруссии Александр] Лукашенко не добился своей цели, и теперь проблемы у него. Эта ситуация показала, что мы едины и можем достигнуть результатов. Я удовлетворен», — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны смогли убедить уже несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока вернуться к себе на родину. В том случае, если по каким-то причинам беженцы не пойдут в Евросоюз и захотят остаться в Белоруссии, руководство страны будет действовать строго в соответствии с законом.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Спустя день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко указал, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты «абсолютно адекватные» меры.

7 декабря власти Белоруссии с 1 января 2022 года ввели продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран. В правительстве уточнили, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021