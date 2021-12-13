В ЕС заявили о преодолении миграционного кризиса на границе с Белоруссией

Евросоюз (ЕС) считает, что справился с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Посредством дипломатических усилий мы смогли остановить [движущиеся] через Белоруссию к границам ЕС потоки мигрантов, которые были обмануты пустыми обещаниями. [президент Белоруссии Александр] Лукашенко не добился своей цели, и теперь проблемы у него. Эта ситуация показала, что мы едины и можем достигнуть результатов. Я удовлетворен», — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны смогли убедить уже несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока вернуться к себе на родину. В том случае, если по каким-то причинам беженцы не пойдут в Евросоюз и захотят остаться в Белоруссии, руководство страны будет действовать строго в соответствии с законом.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Спустя день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко указал, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты «абсолютно адекватные» меры.

7 декабря власти Белоруссии с 1 января 2022 года ввели продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран. В правительстве уточнили, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.