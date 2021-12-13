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Лукашенко оценил возможность мигрантов с Ближнего Востока остаться в Белоруссии

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Белорусские власти смогли убедить уже несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока вернуться к себе на родину. В том случае, если по каким-то причинам беженцы не пойдут в Евросоюз и захотят остаться в Белоруссии, руководство страны будет действовать строго в соответствии с законом. Об этом 13 декабря в интервью турецкой телерадиокомпании TRT заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы свято выполняем то, что обещаем. Мы несколько тысяч беженцев убедили вернуться к себе на родину, так что обещанное мною мы однозначно выполняем», — сказал он.

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В то же время политик отметил, что Европейский союз «должен был забрать к себе хотя бы пару тысяч человек». Однако ситуация с семьями беженцев до настоящего момента «не сдвинулись ни на сантиметр».

«Поэтому, если эти мигранты откажутся идти в Европу, мы первым делом будем убеждать их вернуться на родину. Если же они предложат какие-то другие варианты или захотят остаться в Беларуси, то у нас на такой случай есть закон, и мы будем действовать строго по нему», — утвердил Лукашенко.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что никого из ближневосточных беженцев не будут принуждать покидать страну и возвращаться на родину.

«Ни в коем случае! Это мною им обещано. Скажите мне хоть один факт и назовите человека, которого принуждают выехать на родину, и я лично разберусь с этим. Мы не варвары, чтобы гнать людей туда, где им угрожает смерть. Люди там не просто жить не могут: они понимают, что, если вернутся обратно домой, они погибнут. Поэтому мы ни в коем случае никого отсюда не гоним», — заключил президент.

10 декабря сообщалось, что страны Евросоюза обсудят помощь мигрантам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей. Отмечалось, что благодаря «твердой позиции ЕС и оперативным санкциям» был сорван «расчет президента Лукашенко шантажировать Европу, а именно Польшу и прибалтийские страны, за счет невинных людей».

4 декабря стало известно, что самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways, на борту которого находились 419 мигрантов, вылетел из белорусского аэропорта в Эрбиль.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что власти Ирака организуют рейс для эвакуации 420 граждан из Белоруссии. Всего из Белоруссии в Ирак уже отправилось пять рейсов с мигрантами.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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