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ЕС обсудит помощь мигрантам в возвращении домой из Белоруссии

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Страны Евросоюза (ЕС) обсудят помощь мигрантам, находящимся на границе Белоруссии с Польшей. Об этом заявила в пятницу, 10 декабря, на пресс-конференции в Варшаве глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Мы интенсивно обсуждали, как мы можем предоставить средства, чтобы эти люди... сейчас смогли получить помощь. Они не виноваты в своем бедственном состоянии, особенно многие дети. Поэтому нам не должно быть все равно», — отметила она.

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По ее словам, благодаря «твердой позиции ЕС и оперативным санкциям» был сорван «расчет [президента Белоруссии Александра] Лукашенко за счет невинных людей шантажировать Европу, а именно Польшу и прибалтийские страны».

4 декабря сообщалось, что самолет иракской авиакомпании Iraqi Airways, на борту которого находились 419 мигрантов, вылетел из белорусского аэропорта в Эрбиль.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции в отношении Белоруссии затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что власти Ирака организуют рейс для эвакуации 420 граждан из Белоруссии. Всего из Белоруссии в Ирак уже отправилось пять рейсов с мигрантами.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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