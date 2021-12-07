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Белоруссия назвала попавшие под продовольственное эмбарго страны

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Продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров, который будет введен Минском с 1 января 2022 года, распространяется на ЕС, США, Канаду, Норвегию и другие страны. Об этом сообщает во вторник, 7 декабря, пресс-служба белорусского правительства.

О вышеуказанном решении стало известно ранее в этот день. В правительстве уточнили, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, для детского питания и для ряда других позиций критического импорта.

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В частности, к странам, против которых введено продовольственное эмбарго, относятся в том числе Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания и Северная Ирландия, Черногория, Швейцария.

Белорусские власти надеются, что покупатели не почувствуют продовольственное эмбарго, указал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, комментируя постановление Совета министров от 6 декабря 2021 года № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров».

Он указал, что эмбарго не распространяется на товары, ввезенные для личного потребления, и на те категории, которые используются в производстве лекарственных средств, детского питания, пишет БелТА.

Сами ограничения будут действовать шесть месяцев с 1 января 2022 года. В перечне к постановлению 18 позиций, в их числе мясо крупного рогатого скота, свинина, молоко и молочная продукция, кроме специализированной из безлактозного молока, фрукты и орехи, колбасы, кондитерские изделия, овощи.

Причиной принятия данного решения названо продолжающееся санкционное давление на Белоруссию.

Ранее, 2 декабря, США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. В санкционный список США, вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против Белоруссии, принятые США, ЕС, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Спустя день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты меры «абсолютно адекватные». Он подчеркнул, что сама Белоруссия ни на кого не нападала.

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