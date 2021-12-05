Белоруссия рассказала об ответных мерах на санкции Запада

Белоруссия собирается после выходных озвучить ответные действия на санкции Запада. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в воскресенье, 5 декабря.

«Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, хоть сама Беларусь ни на кого не нападала, против страны развязали экономическую войну, и в ответ будут приняты меры «абсолютно адекватные».

«Это только часть из них: мы не идем на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. И следующие меры будут не асимметричны, как мы говорили, а симметричны», — добавил белорусский Головченка.

В санкционный список США, объявленный 2 декабря, вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа».

В свою очередь, премьер-министр республики Роман Головченко заявил, что список предприятий Белоруссии, попавших под санкции Запада, вызывает недоумение и сомнения в части профессионализма его составителей.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против Белоруссии, принятые США, ЕС, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь простых белорусских граждан.